Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

08 Ekim 2018, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 09:42
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Hastane Mahallesi'ndeki evinde Nesim Y. (56), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Çağlar Y. (26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nesim Y, tabancayla oğluna ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Nesim Y, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

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