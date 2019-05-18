Tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Cumayeri Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Murat T., iddiaya göre üvey oğlu İsmail Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Murat T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını üvey oğlunun vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

ÜVEY BABA GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan anne A.T.'nin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan genci Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İsmail Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA