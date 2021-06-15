Türkiye Taşa yazılan 'Tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli gözaltına alındı

Taşa yazılan 'Tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

Taşa yazılan 'Tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli gözaltına alındı

Antalya Kepez'de bir taşın üzerindeki ' Yaşım 12 adım A. Tecavüz ediliyorum lütfen yardım edin' yazısı ekipleri harekete geçirmişti. Ekipler kısa sürede yazıyı yazan kişinin A. K. olduğunu tespit etti. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

15 Haziran 2021, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti. 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı. H.E.'nin bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 Bülent TATOĞULLARI -DHA


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