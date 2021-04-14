Tasarım beri atölyesi rehberi yayımlandı

TBA Rehber’e tba.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Web sayfasının sağ üst bölümünde yer alan ‘TBA Haritası’ butonuna tıklayarak bulunduğunuz yere en yakın Tasarım Beceri Atölyesi’nin hangi okulda olduğunu ya da çocuğunuzun okulunda hangi atölyelerin bulunduğunu ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz