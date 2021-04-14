Tasarım beri atölyesi rehberi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Tasarım Beceri Atölyeleri çalışmalarına ışık tutacak ‘Tasarım Beceri Atölyesi: Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Rehber’i yayımlandı.
14 Nisan 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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TBA Rehber’e tba.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Web sayfasının sağ üst bölümünde yer alan ‘TBA Haritası’ butonuna tıklayarak bulunduğunuz yere en yakın Tasarım Beceri Atölyesi’nin hangi okulda olduğunu ya da çocuğunuzun okulunda hangi atölyelerin bulunduğunu ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz