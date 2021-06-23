Taşlı XOX (Oyun)
Birçok çocuk taş toplamayı çok sever. İşte güzel bir fırsat! Bu oyunla çocuklar taş toplayacak, onları boyayacak ve organize edilmiş bir oyun oynayacaklar. İnce motor gelişimleri desteklenecek. Öte yandan XOX oyunu sayesinde çocuğunuzun zihinsel gelişimi ile birlikte hamle ve karar verme yetenekleri de gelişir.
23 Haziran 2021, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 9 adet yayvan şekilli taş,4 adet dal parçası, akrilik veya guaj boya, fırça.
Yaş: 5+
NASIL OYNANIR?
Bu iki kişilik bir oyundur. Taşları üçer üçer ayırın ve her üçlü farklı olacak şekilde dilediğiniz biçimde taşları boyayın. Dal parçalarını 2 dik ve 2 yatay olacak şekilde XOX dizilimine göre dizin. Amacınız aynı olan 3 taşı yan yana, dikey veya çapraz biçimde bir araya getirmeye çalışmak. Yarın başlasın!