Taşlı XOX (Oyun)

Malzemeler: 9 adet yayvan şekilli taş,4 adet dal parçası, akrilik veya guaj boya, fırça.

Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Bu iki kişilik bir oyundur. Taşları üçer üçer ayırın ve her üçlü farklı olacak şekilde dilediğiniz biçimde taşları boyayın. Dal parçalarını 2 dik ve 2 yatay olacak şekilde XOX dizilimine göre dizin. Amacınız aynı olan 3 taşı yan yana, dikey veya çapraz biçimde bir araya getirmeye çalışmak. Yarın başlasın!