Türkiye Taşpınar Belediye Başkanlığı 3 memur alacak

Taşpınar Belediye Başkanlığı 3 memur alacak

Türkiye

Taşpınar Belediye Başkanlığı 3 memur alacak

Aksaray ili Taşpınar Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere KPSS puanı baz alarak 3 memur alacağını duyurdu.

15 Mart 2021, Pazartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Taşpınar Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacak.

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