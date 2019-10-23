Tat ve koku kaybı yaşamımızı kaliteli bir şekilde devam ettirebilmemiz için olmazsa olmaz durumlar arasında yer almaktadır. Tat ve koku kaybı genellikle duyularda meydana gelen bozukluktan kaynaklanır. Ancak tat ve koku kaybının nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Tat ve koku alamıyorum diyenlere bu sorunun nedenleri bir bir açıkladık.

Tat ve koku kaybı neden olur? Tat ve koku alamıyorum ne yapmam lazım?

Tat ve koku bir bireyin hayattan zevk alması için en güzel duyu organlarındandır. Dolayısıyla bu iki duyularda bozukluklar olması yaşam kalitemizi bir hayli düşürüyor. Koku ve tat bozukluğu yaşan bireyler yemek ve içecek alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalıyor ve zamanla yemekten ve içmekten zevk alamaz hale geliyor. Aslında biraz daha ince düşünürsek bu iki duyumuz bizleri yangın, zehirli gazlar ve bozulmuş yiyecekler gibi tehlikelerden de koruyor.

Koku ve tat bozukluğu gün geçtikçe karşımıza daha fazla çıkıyor ve her yıl daha fazla birey bu problemin tedavisi için doktora başvuruyor.

Koku ve tat duyularında ortaya çıkan problemler; sinüs hastalıkları ya da burun içindeki yapı bozukluklarının sebepleri olabileceği gibi beyinde tümör gibi daha ciddi sorunlarında habercisi olabilir. Böyle bir problemle karşılaştığımızda kulak burun boğaz doktorlarına kontrol olmamız çok önemlidir.

Koku ve Tat Nasıl Alıyoruz?

Ağız, Burun ve boğazımızdaki sinir uçlarını tarafından algılanan cisimlerden salınan moleküller tarafından uyarılınca beynimize uyarı gider ve bizim tat ve koku almamızı sağlar. Birçok tadı almamızda koku hissi de bize yardımcı olmaktadır. Burnumuzun tıkanmasına sebep olan hastalıklar yaşadığımızda ağzımızın tadının olmaması bu sebeptendir.

Neden koku ve tat bozukluğu yaşarız?

Koku ve tat alma bozukluklarının sebepleri şöyledir:

· Yaş (koku ve tat duyusunun en iyi olduğu yaşlar 30-60 arasıdır. 60 yaş üstünde bu duyular giderek işlev kaybeder.)

· Bazı ilaçlar türleri

· Sinüs ya da burun hastalıkları

· Böcek ilacı gibi bazı kimyasal maddelerle uzun süreli temas

· Radyoterapi (ışın tedavisi)

· Sigara kullanımı

· Doğumsal nedenler (bazı bireylerde ise doğuştan koku ve tat duyuları az algılamaktadırlar)

· Üst solunum yolu enfeksiyonları

· Kafa travması

· Hormonel bazı düzensizlikler

· Diş sorunları

· Larenjektomi gibi cerrahi müdahaleler

· Ağız ve diş sağlığı sorunları

Koku ve tat bozukluğu teşhisi nasıl konulur?

Test, basit olarak farklı konsantrasyonlardaki farklı kokuların tanınmasına dayanır. Bilindik bazı kokular ya da tatlar hastaya tattırılır ve cevap doğrulanır. Aynı zamanda elektriksel birtakım yöntemlerle de kişinin tat duyusu denetlenebilmektedir.

Koku ve tat bozukluğunun tedavisi nedir?





Koku ve tat kaybına neden olan problemin teşhisine göre tedavi şekli planlanmalıdır. Duyulardaki kaybın sebebi burun hastalıkları ve sinüs ise bu hastalıklar tedavi edilmelidir. Burun içi yapısal bozukluktan kaynaklanıyor ise cerrahi müdahaleler ile tedavi uygulanabilir. Kullanılan ilaçlar yüzünden duyu kaybı yaşanıyorsa ilacın bırakılması ya da değiştirilmesi istenir. Eğer kimyasallar yüzünden duyu kaybı yaşanıyorsa kimyasallardan uzak durulması istenir.

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