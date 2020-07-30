Tatile arabayla giderken yolda dinlenebilecek müzikler

Çocukken gittiğiniz aile tatillerini hatırlıyor musunuz? Anne ve babanız arabanın ön koltuğunda, arkada siz veya diğer çocuklardan biri zaman geçirmek için şarkı söylemeyi önerir… Bunun arkasında bir sebep var. Tatil şarkıları seyahat havasına girmek için harika bir yol sağlar. Dedikleri gibi, müzik ruhun gıdasıdır ve aynı zamanda ruh halini de dizginler.

Uçak, tren veya otomobille olsun, her seyahatte en sevdiğiniz şarkıları dinlemek istersiniz. İnternetle veya internet bağlantısı olmadan dinleyebileceğiniz milyonlarca şarkı ile streaming hizmetleri, sevdiğiniz şarkıları gittiğiniz her yere götürmeyi daha kolay hale getiriyor.

Spotify yıllarca baskın müzik akış hizmeti oldu. Başarısı diğer birkaç şirketin de dikkatini çekti. Hala bunun en iyi seçeneğiniz olduğunu düşünebilirsiniz ama alternatif arayanlar için de birçok seçenek var. Örneğin Deezer gibi.

2017 yılında, Deezer 10. doğum gününü kutladı. CD kalitesindeki ses hizmetini yeniden markaladı, yeni bir ad ve fiyat listesi sundu. Aynı zamanda daha fazla platformda erişilebilir hale geldi.

2020'ye döndüğümüze Deezer yüksek çözünürlüklü yayın için MQA (Master Quality Authenticated) ile ortaklık yaptı. Türkiye’de de kullanıma sunuldu. Özellikle kapsamlı kataloğu, geniş cihaz desteği ve kolay arayüzü kullanıcıları hala kendine çekiyor.

Aylık 16 milyon aktif kullanıcı sayısı ile Deezer’da 56 milyondan fazla şarkı bulunuyor. Biraz bu şarkılardan hangilerinin yolculuğunuzu daha eğlenceli getireceğinden de bahsedeceğim ama ondan bir özelliğe daha değinmek istiyorum. O ise Flow…

Sevdiğiniz parçaların sonsuz bir karışımı…

Flow, Deezer’ın dinleyicileri için yapay zeka kullanarak önerdiği şarkılardan oluşan sonsuz bir çalma listesi. Aynı zamanda sadece Deezer’a özel. Benzer hiçbir uygulama Flow gibi bir deneyim sunmuyor. Bu nedenle Flow için “tek” diyebiliriz. En önemli farklılığı Flow’un Deezer’ın dinleyicileri için hazırladığı bir çalma listesi olmaması.

Flow, sizi yansıtması için tasarlanan dinamik bir deneyim. Müzik türüne ya da sanatçıya göre önerilerde bulunmak yerine, neleri beğendiğiniz, arkadaşlarınızın neler dinlediği, şu sıralar en popüler neler var gibi birçok farklı faktörü değerlendiriyor. Buna ek olarak yerel editörlerin önerilerini de göz önünde bulunduruyor.

Flow tüm bu etkenleri birleştirip size hitap eden bir deneyim yaratıyor. Deezer’ı ne kadar çok kullanır ve Flow’a hangi şarkıları beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi ne kadar çok söylerseniz deneyim o kadar iyi bir hale geliyor.

Araç kullanırken işinize yarayacak

Flow’un bir başka önemli özelliği de dinleyicinin değişen ruh hallerine uyum sağlamaya çalışması. Eğer normalde araç kullanırken rap dinlemeyi seviyorsanız Flow size rap öneriyor. Eğer sürekli rap şarkılarını atlamaya başlarsanız Flow başka modlarda ve türlerde müzik önermeye başlıyor.

Bunlara ek Deezer'da henüz dinlemediğiniz şarkılarla dolu bir keşif listesi de var. Sevdiğiniz sanatçıların yeni parçalarını içeren bir çalma listesi ve hafta sonları dinlenirken dinlenecek şarkılar içeren chill çalma listesi gibi farklı alternatifler de mevcut. Ayrıca, hem yeni hem de bilinen şarkılarla dinleme alışkanlıklarınıza dayanarak birkaç karışım daha oluşturuyor.

O halde gelelim listeye…

Seyahat etmek eğlenceli ve mutlu olabilir. Ancak yolculuk tutkunuzu artırmak için müzik de şart. Araba ile yolculuk yaparken veya molalarınızda ruh halinizi canlı tutmak için dünyanın dört bir yanında trend olan birçok iyi şarkıyı derledik:

Tones And I – Dance Monkey

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Bad Guy

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus – Old Town Road

The Chainsmokers, Bebe Rexha – Call You Mine

Blackpink – Kill This Love

Post Malone feat. Meek Mill & Lil Baby – On The Road

Nobody to Love – Out Of Sound

X Ambassadors – Renegades

Coldplay – Adventure Of A Lifetime

Red Hot Chili Peppers – Californication

Of Monsters and Men – Dirty Paws

Paper Lions – Travelling

Bastille – Pompeii

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

The Chainsmokers – Paris

Alvaro Soler – Sofia

OK Go – Here It Goes Again

Depeche Mode – Enjoy the Silence

Franz Ferdinand – Take Me Out

Queen – Don’t Stop Me Now

The Black Keys – Lonely Boy

Come With Me Now – Kongos

Deezer’ın dikkat çeken özellikleri:

Lyrics - şarkı sözleri özelliği şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor.

- şarkı sözleri özelliği şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor. Songcatcher : Uygulama içi bu özellik bulunduğunuz ortamda çalınan şarkının ne olduğunu buluyor ve eğer istenirse direkt kişisel arşive alınmasını sağlıyor.

: Uygulama içi bu özellik bulunduğunuz ortamda çalınan şarkının ne olduğunu buluyor ve eğer istenirse direkt kişisel arşive alınmasını sağlıyor. Dark mode- gece modu kullanıcıların istediklerinde koyu renkli arka plana geçmelerini sağlıyor.

kullanıcıların istediklerinde koyu renkli arka plana geçmelerini sağlıyor. Channels (Kanallar) , kullanıcıların yeni içerikleri kategori ve türe göre arayabilmelerini ve keşfetmelerini sağlıyor. Deezer, 20’nin üzerinde müzik kategorisi, haber, podcast, okazyon ve tercih tabanlı özel yapım içerik kanalına sahip.

, kullanıcıların yeni içerikleri kategori ve türe göre arayabilmelerini ve keşfetmelerini sağlıyor. Deezer, 20’nin üzerinde müzik kategorisi, haber, podcast, okazyon ve tercih tabanlı özel yapım içerik kanalına sahip. Daily mixes (Günlük miksler) , kullanıcıların hafta boyunca dinlediği şarkılardan esinlenmiş yeni 40 şarkı önerisi listesi.

, kullanıcıların hafta boyunca dinlediği şarkılardan esinlenmiş yeni 40 şarkı önerisi listesi. Discovery (Keşif ) bölümü her hafta güncelleniyor ve kullanıcılara daha önce hiç dinlemedikleri, zevklerine uygun parçalar sunuyor.

bölümü her hafta güncelleniyor ve kullanıcılara daha önce hiç dinlemedikleri, zevklerine uygun parçalar sunuyor. Subscription options - Herkes için farklı abonelik seçenekleri.

- Herkes için farklı abonelik seçenekleri. Deezer’ı ilk kez yükleyen kullanıcılar 3 ay boyunca Premium’u ücretsiz deneyebiliyor.