Tatlı hayalet casper (Oyun)

MALZEMELER

Karton bardak, kalem, balon, kâğıt ve bant. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Tatlı mı tatlı çizgi film karakteri olan hayalet Casper’ı tanıyor musunuz? Hadi ona benzer bir hayalet yapalım biz de! İlk olarak çocuğunuzla birlikte bir plastik bardağın taban kısmını ve bir balonun üst kısmını kesiniz. Balonun kestiğiniz kısmını bardağın taban kısmına bantlayınız. Bantladıktan sonra balonun ucuna düğüm atınız. Hayaletinizin kolları için ise kâğıttan kollar oluşturup bardağın yan kısımlarına yapıştırınız. Ve son olarak hayaletinizin suratını çizmeyi unutmayınız. Şimdi balonun düğüm attığınız kısmı çekip bırakıp nasıl bir ses çıktığına kulak verebilirsiniz.