Tatlı patates faydaları nelerdir?

1) Kabızlığı Önler

Tatlı patates yoğun miktarda lif ve antioksidan barındırmaktadır. Bu da bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Bağırsakların emilimini hızlandırır ve bağırsaklar da yer alan kabızlığa neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Tatlı patates aynı zamanda bağırsaklar da ki olumsuzlukları yok eder kanser gibi oluşumları da önler. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kabızlığın önlenmesi açısından tatlı patatesin tüketimi yaygınlaşmaktadır. Kabızlığı önlemeye yardımcı olan tatlı patates uzman doktorlar tarafından önerilir.

2) Göz sağlığına olumlu etki eder

Tatlı patatesin bir diğer faydası da göz sağlığına olumlu etkisidir. Ciddi görme problemleri yaşayan kişilerde bile tatlı patates göz sağlığına iyi gelir. Göz içerisinde yer alan olumsuz faktörleri ortadan kaldıran tatlı patates göz için bulaşıcı hastalıkları da önlemektedir. Daha iyi görmek için tatlı patates göz doktorları tarafından da hastalara önerilmektedir.

3) Nörolojik sağlığa iyi gelir

Beyin fonksiyonlarına iyi gelen tatlı patates beyin iltihabını da önlemektedir. Vücuttaki serbest radikallere karşı doğrudan etki eden tatlı patates öğrenmeyi ve hafızayı da geliştirmektedir. Nörolojik sağlığa oldukça iyi gelen tatlı patates beyin hasarlarını da önlemektedir. Uzman nörologlar tarafından da yine tatlı patates kullanımı tavsiye edilmektedir.

4) Kilo vermeyi sağlar

Tatlı patates özellikle fazla kiloları olan kişiler için çok fazla tercih edilmektedir. Kilo verdirmeyi sağlayan tatlı patatesler kolay bir şekilde sindirilmektedir. Tatlı patates yüksek lif içermektedir. Diyet listesinde yer alan tatlı patates her öğünde tüketilmektedir. Yağ yakmaya yardımcı olur.

5) Cilt sağlığına iyi Gelir

Ciltte zaman zaman ölü hücreler çoğalabilir. Aynı zamanda ergenlik döneminde ortaya çıkan sivilcelerin de önlenmesini sağlayan tatlı patates cilt sağlığına oldukça büyük olumlu etkisi bulunmaktadır. Cilt hastalıklarını önleyen tatlı patates bundan dolayı tüketilmesi gerekmektedir.

Hangi hastalıklara iyi gelir?

1) Bağırsak hastalıklara iyi gelir

Bağırsak hastalıkları en önemli hayati tehdit edici hastalıklardan bir tanesidir. Bundan dolayı yüksek lif içeren gıdaların tüketilmesi bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Bağırsak hastalıklarına iyi gelmesi açısından tatlı patates tüketebilirsiniz.

2) Üst solunum yolu hastalıklarını önler

Üst solunum yolu hastalıkları nefes darlığı gibi pek çok belirtileri ile ortaya çıkmaktadır. Üst solunum yolu hastalıklarının önlenmesi açısından tatlı patates tüketebilirsiniz. Tatlı patates tüketimi çok önemlidir.

Tatlı patates nasıl pişirilir?

Tatlı patatesleri ilk olarak ince ince soyun. Daha sonra uzun bir şekilde yan yana doğrayın. Bu doğrama işlemini derin bir kase içerisinde yapabilirsiniz. Daha sonra da tatlı patateslerin zerinde zeytinyağı ve toz biber ekleyin. İsteğe bağlı olarak da tuz ilave edebilirsiniz. Bu şekilde üçünü harmanlayın ve bir müddet bekleyin. Daha sonra patatesleri yağlı bir kağıt üzerine tepsiye dizin. 190 derecede pişirerek yaklaşık olarak 30 dakika bekleyin.

Günlük ne kadar tüketilmeli?

Tatlı patatesi tüketirken aşırıya kaçmamak son derecede önemlidir. Tatlı patatesi günde 2 ya da 3 defa tüketebilirsiniz. Bu şekilde tatlı patatesten iyi fayda da sağlamış olursunuz. Aşırı tüketmeniz durumunda bir takım sindirim sistemi hastalıkları nüksedebilir. Bunun için uzman doktorlar ve kişiler tarafından tatlı patatesin aşırı tüketilmemesi önerilmektedir. Her öğünde tüketebilirsiniz.





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