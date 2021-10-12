Birçok kişinin severek yediği kestane, tavada pişince ayrı bir lezzet oluyor. Peki, tavada kestane nasıl pişirilir? Enfes lezzetiyle tavada kestane pişirme yöntemi.

TAVA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kalın tabanlı bir tavanın içerisine çizilmiş kestaneleri alın. Her 250 gram için 1 çay bardağı kadar su koyun. Sularını çekip yavaş yavaş kavurun. Bu sırada yanmaması ve yapışmaması için belli aralıklarla karıştırmayı sürdürün. Ardından suyunu güzelce çekip, dış kabuğunun rengi değişene ve kabukları ayrılana kadar pişirmeye devam edin. Piştikten sonra ocaktan alın. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra tüketin.