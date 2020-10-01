Adı farklı tadı enfes: Tavşan içi tarifi

Tavukla yapılan tavşan içi tarifi birçok kişi tarafından çok sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavşan içi tarifi arıyor ya da tavşan içi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavşan içi yapılışı için haberimize bir göz atın.

Tavşan içi tarifi

Tavşan içi malzemeleri

1 adet bütün tavuk

1 adet büyük boy havuç

1 adet yemeklik soğan

3-4 dal taze kekik

5-6 adet tane karabiber

Tuz

8-10 bardak su

Pilavı için malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pilavlık bulgur

3.5 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Tabanı için malzemeler

3-4 adet kuru yufka

Üzeri için malzemeler

200 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı toz sarımsak

Pulbiber

Tavşan içi yapılışı

Tavuğu iyice yıkayıp derin bir tencereye alın. İçine dörde böldüğünüz havuç ve soğanı, kekik dalları, karabiber, tuz ve su koyup haşlayın. Haşlanan tavuğu didikleyerek kenara alın. Pilav tenceresinde tereyağını eritin. Yıkadığınız bulgurları ilave edip karıştırın. Tuz ve suyunu ekleyip pişirin. Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve içine toz sarımsak ilave edip karıştırın kenara alın. Servis yapacağınız kabın içine kuru yufkalardan bir tanesini kırın üzerine iki kepçe tavuk suyu, pişen bulgur pilavından birkaç kaşık koyun, üzerine didiklenmiş tavuk ve sarımsaklı tereyağından üç dört kaşık gezdirin. Tekrar kuru yufka kırın ve sırasıyla tavuk suyu, pilav, tavuk ve tereyağı gezdirerek malzemeler bitene kadar sıra sıra yerleştirin. En üstüne kalan tavukları koyun kalan tavuk suyundan gezdirin, tereyağına pul biber ekleyin ve tavukların üzerine döküp sıcak servis edin.



