Adı farklı tadı enfes: Tavşan içi tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün tavşan içi yapılıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için tavşan içi tarifi arıyor ya da tavşan içi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavşan içi yapılışı için haberimize bir göz atın.
01 Ekim 2020, Perşembe 08:50 Son Güncelleme:
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Tavukla yapılan tavşan içi tarifi birçok kişi tarafından çok sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavşan içi tarifi arıyor ya da tavşan içi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavşan içi yapılışı için haberimize bir göz atın.
Tavşan içi tarifi
Tavşan içi malzemeleri
- 1 adet bütün tavuk
- 1 adet büyük boy havuç
- 1 adet yemeklik soğan
- 3-4 dal taze kekik
- 5-6 adet tane karabiber
- Tuz
- 8-10 bardak su
Pilavı için malzemeler
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 3.5 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
- Karabiber
Tabanı için malzemeler
- 3-4 adet kuru yufka
Üzeri için malzemeler
- 200 gram tereyağı
- 1 tatlı kaşığı toz sarımsak
- Pulbiber
Tavşan içi yapılışı
Tavuğu iyice yıkayıp derin bir tencereye alın. İçine dörde böldüğünüz havuç ve soğanı, kekik dalları, karabiber, tuz ve su koyup haşlayın. Haşlanan tavuğu didikleyerek kenara alın. Pilav tenceresinde tereyağını eritin. Yıkadığınız bulgurları ilave edip karıştırın. Tuz ve suyunu ekleyip pişirin. Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve içine toz sarımsak ilave edip karıştırın kenara alın. Servis yapacağınız kabın içine kuru yufkalardan bir tanesini kırın üzerine iki kepçe tavuk suyu, pişen bulgur pilavından birkaç kaşık koyun, üzerine didiklenmiş tavuk ve sarımsaklı tereyağından üç dört kaşık gezdirin. Tekrar kuru yufka kırın ve sırasıyla tavuk suyu, pilav, tavuk ve tereyağı gezdirerek malzemeler bitene kadar sıra sıra yerleştirin. En üstüne kalan tavukları koyun kalan tavuk suyundan gezdirin, tereyağına pul biber ekleyin ve tavukların üzerine döküp sıcak servis edin.