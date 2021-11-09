Akşam yemeklerinde ana yemek olarak servis edebileceğiniz tavuk mücveri tarifi, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, tavuk mücveri nasıl yapılır? 7'den 70'e herkesin bayılarak yiyeceği tavuk mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUK MÜCVERİ TARİFİ

Tavuk mücveri malzemeler

1 adet tavuk göğsü

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Maydanoz

Karabiber

Tuz

TAVUK MÜCVERİ YAPILIŞI

Öncelikle tavuk göğsünü haşlayın ve küçük küçük doğrayın. Ardından maydanozları incecik kıyın.

Tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce karıştırın. Seramik bir tavaya yağ koyup, bir yemek kaşığı harçtan yağa ekleyin ve önlü arkalı pişirin. Tavuk mücverlerinizi sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.



