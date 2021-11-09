Tavuk mücveri nasıl yapılır? Tavuk mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Alışılmış mücverden oldukça farklı olan tavuk mücveri tarifi, şnitzel tadında enfes bir tarif. Peki, tavuk mücveri nasıl yapılır? Çıtır çıtır ve sağlıklı tavuk mücveri tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
09 Kasım 2021, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Akşam yemeklerinde ana yemek olarak servis edebileceğiniz tavuk mücveri tarifi, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, tavuk mücveri nasıl yapılır? 7'den 70'e herkesin bayılarak yiyeceği tavuk mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
TAVUK MÜCVERİ TARİFİ
Tavuk mücveri malzemeler
- 1 adet tavuk göğsü
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- Maydanoz
- Karabiber
- Tuz
Öncelikle tavuk göğsünü haşlayın ve küçük küçük doğrayın. Ardından maydanozları incecik kıyın.
Tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce karıştırın. Seramik bir tavaya yağ koyup, bir yemek kaşığı harçtan yağa ekleyin ve önlü arkalı pişirin. Tavuk mücverlerinizi sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.