Evde kolay bir şekilde pilavın, makarnanın ya da salatanın yanına hazırlayabileceğiniz tavuk şiş tarifi oldukça pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk şiş tarifi arıyor yada tavuk şiş nasıl yapılı merak ediyorsanız "Tavuk şiş tarifi, tavuk şiş nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Tavuk şiş tarifi

tavuk şiş malzemeleri

500 gram tavuk göğüsü (kuşbaşı doğranmış)

Tavuk şiş sosu için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Tahta şiş

Tavuk şiş yapılışı:

Geniş bir kasenin içine sos için gerekli malzemeleri koyup güzelce karıştırın. Tavuk göğüsü kuşbaşı büyüklüğünde doğrayıp sosun içine koyun. Tavuk etlerini sosa iyice bulayın ve 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlenen tavuk etlerini şişe hafif aralıklı olacak şekilde dizin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. Kalan sosu tavuk etlerin üzerine sürün ve önceden ısıtılmış 220 derece fırının hafif alt kısmında pişirin. Tavuk etleri fırında pişerken bir kaç defa alt üst çevirerek pişirin.