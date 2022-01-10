İngiliz mutfağının en sevilen ve popüler tariflerinden birisi olan tavuk wellington tarifi, genellikle tavuk pirzolayla yapılır. Peki, tavuk wellington nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuk wellington tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TAVUK WELLİNGTON TARİFİ

Tavuk wellington malzemeler

3 adet tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

200 gram mantar

3 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

3 çorba kaşığı hardal

1 çay kaşığı karabiber

12 yaprak milföy

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

TAVUK WELLINGTON YAPILIŞI

Tavukları tuz ve karabiberle birlikte ovalayın ve ızgarada hafifçe pişirin.

Ayrı bir tavada doğranmış soğan, sarımsak ve mantarları soteleyin.

Milfoy hamurunu, tavukları içerisine alacak büyüklükte açın.

Hamurun içine tavuk göğüsleri, üzerine mantarları ve kekiği ekleyip tavuğu örtecek şekilde sarın.

Son olarak üzerine çırpılmış yumurtayı sürün ve 180 derecede 30 dakika pişirin ve ardından dilimleyerek servis edin.



