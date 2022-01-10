Tavuk wellington nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuk Wellington tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk günü gelinler tavuk wellington tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise tavuk wellington tarifi araştırıyor. Peki, tavuk wellington nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavuk wellington tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
10 Ocak 2022, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
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İngiliz mutfağının en sevilen ve popüler tariflerinden birisi olan tavuk wellington tarifi, genellikle tavuk pirzolayla yapılır. Peki, tavuk wellington nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuk wellington tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TAVUK WELLİNGTON TARİFİ
Tavuk wellington malzemeler
- 3 adet tavuk göğsü
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik
- 200 gram mantar
- 3 adet arpacık soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 çorba kaşığı hardal
- 1 çay kaşığı karabiber
- 12 yaprak milföy
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 adet yumurta
TAVUK WELLINGTON YAPILIŞI
- Tavukları tuz ve karabiberle birlikte ovalayın ve ızgarada hafifçe pişirin.
- Ayrı bir tavada doğranmış soğan, sarımsak ve mantarları soteleyin.
- Milfoy hamurunu, tavukları içerisine alacak büyüklükte açın.
- Hamurun içine tavuk göğüsleri, üzerine mantarları ve kekiği ekleyip tavuğu örtecek şekilde sarın.
- Son olarak üzerine çırpılmış yumurtayı sürün ve 180 derecede 30 dakika pişirin ve ardından dilimleyerek servis edin.
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