Tavuk wellington tarifi: Tavuk wellington nasıl yapılır?

Farklı lezzetler arayanlar için tavuk wellington tarifi oldukça iyi bir seçenek. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk wellington tarifi arıyor ya da tavuk wellington nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk wellington tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Tavuk wellington tarifi

Tavuk wellington malzemeleri

4 parça tavuk göğüs eti

6 tane milföy hamuru

250 gram mantar

1 tane soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tane yumurta

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

Tavuk wellington yapılışı

Tavuk göğüs etini karabiber, kekik ve tuz ile baharatlayın. Demir döküm tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip yüksek ateşte ısıtın. Baharatladığınız tavuğu ekleyip 10 dakika her iki tarafını kızarana kadar pişirin. Daha sonra kızarttığınız tavuğu kenara alıp soğumasını bekleyin. Ayrı bir tavada tereyağını ısıtın. mantar, soğan ve sarımsağı ekleyip pişirin. Pişen mantarı kenara alıp ince kıyılmış maydanoz ve baharatlarını ekleyip karıştırın. Milföy hamurunu, tavukları içerisine alacak büyüklükte açın. Milföy hamurlarının üzerine mantarlı karışımdan yayıp üzerine tavuğu koyun ve tavuğu örtecek şekilde sarın. Son olarak üzerine yumurta sürüp 180 dereceye ayarlı fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.



