Gelinim Mutfakta tariflerinden: Tavuklu parmak kebabı tarifi

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalara kazınan tavuklu parmak kebabı tarifi favori lezzetiniz olacak Sevdiklerinize yapmak için tavuklu parmak kebabı tarifi arıyor ya da tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuklu parmak kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

TAVUKLU PARMAK KEBABI TARİFİ

Tavuklu parmak kebabı malzemeleri

1 adet tavuk göğsü

2 adet patlıcan

2 adet patates

1 adet domates

1 adet sivri biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Kekik

Pul biber

Karabiber

Süslemek için

1 adet domates

2 adet sivri biber

Kızartmak için

Sıvı yağ

Sos için

1 yemek kaşığı ev salçası

Tuz

Tavuklu parmak kebabı yapılışı

Patlıcanlarımızı alacalı soyuyoruz tuzlu suda on dakika beklettikten sonra suyunu süzüp parmak şeklinde kesiyoruz. Teflon tavada sıvı yağda kızartıyoruz fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alıyoruz. Patateslerimizi de soyup yıkayalım kurutup parmak şeklinde kesiyoruz sıvı yağda kızartıyoruz. Sonra tavuk göğsünü küp küp doğruyoruz başka bir tavada yemeklik doğranmış soğanı sarımsağı ekliyoruz biraz karıştırın şimdi tavukları da ekleyip karıştırın. 1 adet domates 1 adet sivri biberi de yemeklik doğrayıp karışıma ekleyin. Tuz , kekik , pul biber ve karabiberi ekleyip karıştırın bir kenara alın. Şimdi tepsiye kızartmış olduğumuz patlıcan ve patateslerimizi daire şeklinde diziyoruz. Orta kısmına hazırlanmış karışımı döküyoruz kalan domates biberle süslüyoruz. Hazırladığımız sosu üzerine gezdirin ve 200 derece ısıtılmış fırına verin 20 – 25 dakika da pişer.



