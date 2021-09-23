Yemek Tavuklu patlıcan dolama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcan dolama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Tavuklu patlıcan dolama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcan dolama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Tavuklu patlıcan dolama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcan dolama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler çeyrek altını alabilmek için en güzel tavuklu patlıcan dolama tarifi yapmaya çalışıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise "tavuklu patlıcan dolama nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuklu patlıcan dolama tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

23 Eylül 2021, Perşembe 13:58 Son Güncelleme:
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Patlıcan ve tavukla yapabileceğiniz tavuklu patlıcan dolama tarifi, favori lezzetiniz olacak mükemmel bir tarif. Peki, tavuklu patlıcan dolama nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız tavuklu patlıcan dolama tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUKLU PATLICAN DOLAMA TARİFİ

Tavuklu patlıcan dolama malzemeler

  • 4 adet tombul patlıcan
  • 500 gram tavuk göğsü
  • 1 soğan
  • 5-6 küçük boy domates
  • 2 adet orta boy havuç
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 tutam dereotu
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 kaşık biber salçası
  • 1 kaşık domates salçası
  • Kaşar peyniri
  • Sıvı yağ

TAVUKLU PATLICAN DOLAMA YAPILIŞI

 Patlıcanları fotoğraftaki gibi dik duracakları şekilde taban kısımlarından düz bir şekilde kestikten sonra içlerini oyun. Patlıcanları bol sıvı yağda çevirerek kızartın borcama dik duracakları şekilde delmeden tahta spatulayla dikkatli bir şekilde alın. Tavada ince doğranmış soğan ince doğranmış havuç, yeşil biber ve küp küp doğranmış tavukları bir kaşık biber salçası ile az sıvı yağda kavurun. Domatesleri de ekleyip bir sure daha pişirdikten sonra en son dere otu maydanoz tuz yeni bahar ve karabiber ekleyip karıştırıp altını kapatın. Borcama aldığınız patlıcanların içine karışımı doldurun. Üstlerine ikişer ince dilim kaşar peyniri koyun. Harcın fazlasını da borcama koyup üstüne kaşar koyabilirsiniz. Bir su bardağı suyla sulandırdığınız bir kaşık salçayı da borcama ilave edip önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yarım saat daha pişirin.

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