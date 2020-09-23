Hem pratik hem leziz: Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi

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Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi

Tavuklu ve sebzeli noodle malzemeleri

1 paket noodle

1 bütün tavuk göğüs eti

250 gram mantar

1 kapya biber

5 yeşil biber

1 adet havuç

2 adet kapya biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı (Sıvı yağ)

Yarım su bardağı soya sosu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Tavuklu ve sebzeli noodle yapılışı

Derin bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve tavukları yüksek ateşte 3 dakika soteleyin. Sırasıyla mantar, havuç, soğan, kırmızı biber, yeşil biber ve sarımsağı 2’şer dakika arayla ekleyerek soteleyin. Zeytinyağını, soya sosunu, karabiberi ve tuzu ekleyin, karıştırın. En son haşlanmış noodleları ekleyerek iyice karıştırın.



