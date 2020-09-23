Hem pratik hem leziz: Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi
Gelinim Mutfakta programında bugün tavuklu ve sebzeli noodle tarifi var. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuklu ve sebzeli noodle tarifi arıyor ya da tavuklu ve sebzeli noodle nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuklu ve sebzeli noodle tarifinin püf noktaları için "Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi, tavuklu ve sebzeli noodle nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
23 Eylül 2020, Çarşamba 15:28 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de lezzetli bir öğün için tavuklu ve sebzeli noodle tarifi tam size göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuklu ve sebzeli noodle tarifi arıyor ya da tavuklu ve sebzeli noodle nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuklu ve sebzeli noodle tarifinin püf noktaları için "Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi, tavuklu ve sebzeli noodle nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi
Tavuklu ve sebzeli noodle malzemeleri
- 1 paket noodle
- 1 bütün tavuk göğüs eti
- 250 gram mantar
- 1 kapya biber
- 5 yeşil biber
- 1 adet havuç
- 2 adet kapya biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı (Sıvı yağ)
- Yarım su bardağı soya sosu
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Tavuklu ve sebzeli noodle yapılışı
Derin bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve tavukları yüksek ateşte 3 dakika soteleyin. Sırasıyla mantar, havuç, soğan, kırmızı biber, yeşil biber ve sarımsağı 2’şer dakika arayla ekleyerek soteleyin. Zeytinyağını, soya sosunu, karabiberi ve tuzu ekleyin, karıştırın. En son haşlanmış noodleları ekleyerek iyice karıştırın.