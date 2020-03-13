Tayland'da maymunlar şehri istila etti
Tayland’ın Lopburi kentinde birçok parkta özel olarak tutulan maymunlar, turistik geçim kaynağıydı. Turistlerin muzla beslediği maymunlar, koronavirüs nedeniyle turizmin durması sonrası aç kaldı. Yemek bulmak için şehrin caddelerine inen maymunlar, elinde bir muz gördükleri maymunun peşine düşünce ortalık böyle karıştı.
13 Mart 2020, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
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Tayland'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, birbirine saldırdı. Tayland'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokaklarını, yiyecek arayan maymunlar kapladı. Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için kente indi. Maymunların yiyecek için birbirine saldırdığı anlar, kameralara yansıdı. Görgü tanıkları, maymunları bu kadar saldırgan görmediklerini, küçük muz için onlarcasının saldırıya geçtiğini söyledi.
Yetkililer ise maymunların çok aç kaldığını, bu yüzden doğal yaşam yerlerinden kente indiklerini açıkladı. (DHA)
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