Meghan Markle ve Prens Harry'nin saraydan kopuşu hepimizi uzun bir süre meşgul etti. Şimdi bu haberden kopup bizi yine uzun süre meşgul edecek başka bir habere geçelim.

"Swiftie" ve "Belieber" fanlarının çok iyi bileceği gibi Justin Bieber ve Taylor Swift asla anlaşamıyor. Bunun nedeni ise Justin Bieber'ın uzun süredir menajeri olan Taylor Swift'in de düşmanı olan Scooter Braun. Scooter Braun birçok ünlünün menajeri ve daha öncesinde Taylor'ın da menajeri olmak istemişti.

Taylor reddedince de bu konuyu kendince hırs yapmış ve gittiği her yerde Taylor'a küçük küçük kumpaslar kurmaya başlamıştı. Daha sonra Scooter Braun Taylor'ın çalıştığı şirket Big Machine Records'ın hisselerini satın alıyor. Böylece Taylor'ın o zamana kadar yapmış olduğu bütün albümlerin hakları da yapmış olduğu anlaşma dolayısıyla Scooter Braun'un eline geçiyor.

Zorbalık yapıyordu

Braun her fırsatta bu konu üzerinden Taylor Swift'e zorbalık yapmaya başlıyor ve buna Demi Lovato, Justin Bieber, Kim Kardashian ve Kanye West gibi isimler de dahil oluyor. İşte bu nedenden dolayı Taylor Justin ondan özür bile dilese affetmedi ve şarkıcıyı hiçbir yerde görmeye de dayanamıyor.

Tüm bunların ardından Los Angeles'ta bir spor salonunda hafta sonu işler oldukça karışmış. Çünkü asla anlaşamayan ikili aynı yere spor yapmaya gitmişler. Ama Taylor daha önceden spor salonunun tek başına antrenman yapmak için rezerve etmiş. Hal böyle olunca da güvenlik görevlileri 'temizlik yapılıyor' diyip Justin ve ekibine salondan çıkmalarını rica etmiş. Onlar da çıkmışlar. Yani aslında Justin'in Taylor'ın orada olduğundan Taylor'ın da Justin'in orada olduğundan haberi yokmuş. Olayı daha dramatik bir şekilde düşündüğünü biliyoruz. Ama işin aslı bu.





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