Tayvan koronavirüs krizinde nasıl bu kadar başarılı oldu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi. Komşusu Çin'de vaka sayısının 80 bine ulaştığı bildirilirken, Tayvan hükümeti neredeyse 'her gün', ülkede yeni bir vakaya 'rastlanmadığını' açıklıyor. 24 milyonluk nüfus ve 850 bin Tayvanlının Çin'de istihdam sağladığı düşünüldüğünde, yalnızca 42 kişinin yeni koronavirüsten enfekte olması büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Üstelik Çin'de çalışan Tayvanlılar, geleneksel olarak -koronavirüsün patlak verdiği Ocak ve Şubat ayı- yılın 2 ayında, yoğun olarak ülkeye dönüş yapıyor. Tayvan ayrıca, koronavirüsten en kötü şekilde etkilenen Japonya ve Güney Kore'ye de komşu.

Nasıl başardılar?

Tayvanlı yetkililer, Çin hükümeti henüz resmi olarak koronavirüs açıklamasını yapmadan önce, Çin içerisinde henüz sadece dedikodular dönerken tedbir almaya başladı. Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde hastalığa dair bulgular yeni yeni şekillenirken, Tayvan, Wuhan'dan gelen yolcuları kontrol etme kararı aldı, Çin'in çoğu şehrinden uçuşları henüz hiçbir Asya ülkesi farkında değilken askıya aldı. Şubat ayında ise maske satışlarındaki yığılmayı engellemek için, maske satışlarına sınırlama getirdi. Böylece, asıl ihtiyacı olan hastanelere maskeler yetebildi. Başkent Taipei'deki neredeyse bütün halka açık binaların girişinde el dezanfaktanları bulunuyor. Özellikle okullar ve diğer devlet dairelerinde, içeri giren herkesin ateşi ölçülüyor. Ülkede henüz sadece bir kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan bazı uzmanlar, Tayvan'ın 2002'deki SARS salgınından, acı ama etkili bir ders aldığını, bu şekilde koronavirüs için hızlı bir eylem planı çizebildiğini savunuyor.







