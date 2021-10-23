Dünya Taze valiye yemin töreninde tokatlı saldırı!

Taze valiye yemin töreninde tokatlı saldırı!

Dünya

Taze valiye yemin töreninde tokatlı saldırı!

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine atanan yeni vali, yemin töreni sırasında öfkeli bir adamın saldırsına uğradı. Saldırıya uğraşan vali, koronavirüs aşısını eşine bir erkeğin yaptığı için sinirlendiği öğrenilen adamdan şikayetçi olmayacağını söyledi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 16:47 Son Güncelleme:
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Doğu Azerbaycan eyaletine yeni atanan vali Zeynelabidin Hürrem Rezevi'in yemin töreninde yaşanan ilginç olay kameralara yansıdı. İran'ın yeni İçişleri Bakanı Ahmed Vahid'in de katılımcılar arasında olduğu törende saldırının ardından sahnede arbede çıktı.


ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Independent Türkçe'nin haberine göre; Yemin töreninde saldırıya uğrayan eski Devrim Muhafızları komutanı olan Hürrem Rezevi, saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı.

AŞIYI YAPAN ERKEK DİYE SİNİRLENMİŞ

Vali Rezevi, bir erkek tarafından eşine Covid-19 aşısı uygulanan saldırganın öfkelendiğini ve kendisine tokat attığını söyledi.

Yerel medya ise, vali ve saldırgan arasında kişisel bir husumet bulunduğunu yazdı.

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