Türkiye Taziyeden dönüyorlardı! Kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Taziyeden dönüyorlardı! Kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Türkiye

Taziyeden dönüyorlardı! Kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otomobille taziyeden dönen Mustafa Akay ve Bülent Erdal, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında direkseyon başında bulunan Akay, boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, Erdal ise göğsünden vurularak ağır yaralandı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay, Bülent Erdal ve yanlarındaki birkaç akrabası, daha sonra otomobillerine binerek dönüşe geçti.

Ara sokakta kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili tabancalarla çapraz ateşe tuttu. Saldırganların silahın çıkan kurşunlar, direksiyon başındaki Akay'ın boynuna, Erdal'ın ise göğsüne isabet etti.

SALDIRIYA UĞRADIKLARI ARAÇLA HASTANEYE GELDİLER

Saldırganlar, olayın ardından kaçarken, iki yaralı ise yakınları tarafından saldırıya uğradıkları otomobille özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Erdal, Adana Şehir Hastenesi'ne sevk edilirken, Akay ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ön kapı camları, isabet eden kurşunlarla kırılın otomobil, detaylı incelenmek üzere Hürriyet Polis Merkezi'nin otoparkına çekildi.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ / DHA

İlgili Haberler
Yaşlı adam evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulunduİnşaat ustasının feci ölümü! Asansör boşluğunda...


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne demek bu?
Rauf Tamer
Şirin Sever
İnsan nasıl bu kadar çürür?
Şirin Sever
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da lodos yasakları! Vali Yerlikaya duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter..