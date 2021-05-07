Siyaset TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa’da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Mescid-i Aksa’daki terörünü lanetliyorum" dedi.

07 Mayıs 2021, Cuma 22:34 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her Ramazanda olduğu gibi İsrail’in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa’da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum."

DHA

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