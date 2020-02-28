TBMM Başkanı Şentop: Türkiye sessiz kalmayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib’deki alçak saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamaları şu şekilde:

"Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir"

AA

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