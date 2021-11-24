TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Başbakanı Zoran Zaev'e ortak taziye mektubu gönderdi.

Şentop muktubunda; Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Kuzey Makedonya vatandaşlarını taşıyan yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması neticesi meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaları derin teessürle öğrendiğini bildirerek, başsağlığı diledi. Şentop, "TBMM üyeleri ve şahsım adına dost Kuzey Makedonya halkına ve vefat edenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)