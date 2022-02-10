Siyaset TBMM Başkanı Şentop'tan üçüncü dönem adaylık tartışmasıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Şentop'tan üçüncü dönem adaylık tartışmasıyla ilgili açıklama

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan üçüncü dönem adaylık tartışmasıyla ilgili açıklama

Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi. Hukuki tartışma yapacak olan varsa yapabilir" açıklamasını yaptı.

10 Şubat 2022, Perşembe 11:21 Son Güncelleme:
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop, şunları söyledi:


ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Bu hukukçuların yapacağı tartışma. Elimde komisyon raporu var. Komisyon raporunda aksi yönde rapor yok.

101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş.

Her konuda konuşan kişilerin tartışması mümkün değil. Hiçbir akademisyenin bu rapora değinmediğini görüyoruz. 101. Madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018’de gelmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Yeni içerik getirilen cumhurbaşkanlığı tanımı için iki kez seçilme hakkı getiriyor.

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