Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop, şunları söyledi:





ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Bu hukukçuların yapacağı tartışma. Elimde komisyon raporu var. Komisyon raporunda aksi yönde rapor yok.

101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş.

Her konuda konuşan kişilerin tartışması mümkün değil. Hiçbir akademisyenin bu rapora değinmediğini görüyoruz. 101. Madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018’de gelmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade ediyor. Yeni içerik getirilen cumhurbaşkanlığı tanımı için iki kez seçilme hakkı getiriyor.