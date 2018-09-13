TBMM Başkanı Yıldırım, Bursa heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Bursa heyetini kabul etti TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki Bursa heyetini kabul etti