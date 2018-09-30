TBMM Başkanı Yıldırım, nikah şahidi oldu

TBMM Başkanı Yıldırım, nikah şahidi oldu TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın oğlu Yunus Emre Çağırıcı ile Hilal Çobanoğlu'nun nikah şahidi oldu