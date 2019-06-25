TBMM canlı yayın frekansı... TBMM TV nasıl izlenir? Bugün Meclis'te yeni askerlik sistemi kanun teklifi görüşülecek. Teklifin bugün yasalaşması bekleniyor. Bu nedenle yüz binler TBMM TV'yi canlı izlemek istiyor. İşte TBMM TV frekans bilgileri...