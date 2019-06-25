TBMM canlı yayın frekansı... TBMM TV nasıl izlenir?
Bugün Meclis'te yeni askerlik sistemi kanun teklifi görüşülecek. Teklifin bugün yasalaşması bekleniyor. Bu nedenle yüz binler TBMM TV'yi canlı izlemek istiyor. İşte TBMM TV frekans bilgileri...
Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasında artık sona gelindi sayılır. Bugün Meclis'te kanun teklifi canlı olarak görüşülecek. Beklenti yeni sistemin bugün yasalaşması... Heyecan katsayısı had safhaya çıkarken TBMM TV frekans bilgileri aratılıyor... İşte ayrıntılar...
Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6
Eutelsat 7A 7ºE - (10.762) 10.762 V 30000 3/4
D-Smart, Digitürk, Tivibu, Kablo TV ve Analog Kablo TV gibi platformlarda ise aşağıdaki kanal numaraları üzerinden izleyebilirsiniz.
Digitürk: 56
D-Smart: 103
Tivibu: 97
Kablo TV: 133
Analog Kablo TV: S 06
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