TBMM corona virüse karşı hangi önlemleri aldı?

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, corona virüsün ekonomiye etkilerinin azaltılmasına dönük bir dizi yasal düzenlemeyi hayata geçirmek, 3. Yargı Paketi kapsamında binlerce kişinin beklediği infaz indirimi düzenlemesini yasalaştırmak için yoğun bir gündemle çalışan TBMM’de corona virüs önlemlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Termal kamera uygulaması

Meclis’te dün itibariyle termal kamera uygulamasına başlandı. Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanlara artık vücut ısıları ölçüldükten sonra izin veriliyor.

Bir koltuk boş bırakılıyor

Yılda yaklaşık 500 bin, günde 5 bin, grup toplantılarının olduğu günlerde ise 10 bin kişinin girip çıktığı Meclis’te koranavirüse karşı ilk adım ziyaretçi yasağı ile atıldı. Meclis çalışmalarında yen bir düzene geçildi. Siyasi parti gruplarının anlaşmasıyla Genel Kurul çalışmalarına belli sayıda milletvekili katılıyor. Grup toplantıları ise artık yapılmıyor. Yurtdışından dönen milletvekilleri ise, "14 gün kuralı" kapsamında Meclis çalışmalarına katılmıyor. Sosyal mesafenin korunması amacıyla Genel Kurulda milletvekilleri bir koltuk boş bırakarak oturuyorlar. Boş bırakılması istenilen sıraların üzerinde, "Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz" yazılı notlar bulunuyor.

Masa oturma düzeni 4 kişiye indirildi

Meclis üyeler lokantasında da masa sayısı azaltıldı, 6 kişilik yemek masalarında oturma düzeni 4 kişiye indirildi ve su şişeleri kaldırılarak tek kullanımlık sular yerleştirildi. Meclis personeli de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemine geçti. Son olarak Meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilmeye başlandı.







