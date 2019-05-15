Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde çalışanları rehin almak isterken etkisiz hale getirilerek yakalanan DHKP-C’li 2 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret için dün TBMM’ye gelen Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli DHKP-C’li teröristler, Meclis çalışanını rehin almak istedikleri esnada güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Teröristlerin üzerinde yapılan aramada bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulunmuştu. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen teröristlerin ifade işlemleri sürüyor. 2 DHKP-C üyesinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)