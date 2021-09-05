Türkiye TCDD soruşturma başlattı! Makinistten skandal sözler....

TCDD soruşturma başlattı! Makinistten skandal sözler....

Türkiye

TCDD soruşturma başlattı! Makinistten skandal sözler....

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K.'nın sosyal medyada yaptığı yorum tepkiye neden oldu. M.A.K.'nin, kaza haberinin altına "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. TCDD, konuyla igili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

05 Eylül 2021, Pazar 11:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. 

'BENDEKİ LEŞ SAYISI 16'

Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K.nin yaptığı yorum ise dikkat çekti. M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi. M.A.K.'nin yorumu üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" diye uyarıda bulundu. M.A.K., bu kez de sosyal medya kullanıcısına cevap olarak, "Önemli değil abim" diye cevap verdi. M.A.K.'nın, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık 6 saat sonra sildiği görüldü. TCDD'den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlgili Haberler
Tekirdağ Ergene'de yük treni minibüse çarptı! Çok sayıda ölü var


Halil İbrahim KARABIYIK/DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID-19’un kökenini nasıl öğreneceğiz?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da 3 hırsız, Suriyeli anne ve kızını feci şekilde dövüp kaçtı