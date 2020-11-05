TCL Communication, yeni akıllı telefonu TCL 10 SE'nin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. TCL 10 SE yüzde 89 ekran gövde oranı ve V şeklinde çentikli 6.52 inç ekranıyla kutusundan çıkıyor. TCL 10 SE; 2.0GHz sekiz çekirdekli mobil platform, 128 GB büyük ROM ve 4000mAh bataryasıyla geliyor. 20:9 görüntü oranına ve yüzde 89 ekran-gövde oranına sahip olan telefon, kompakt bir tasarıma sahip.

TCL 10 SE, birçok görüntüleme modu sunuyor. ‘Ultra Karartma' özelliği, ekranda herhangi bir titreme yaratmadan daha koyu siyah ve parlak beyaz bir kullanım imkânı veriyor. Ekranı kağıt gibi gösteren ‘Okuma Modu' ve ‘Göz Konforu modu' da görüntüleme için zararlı mavi ışığı azaltıyor.

Arka fonları ve nesneleri otomatik olarak tanımlayan 48MP yüksek çözünürlüklü ve yapay zeka destekli üçlü kamerayı kullanan telefon, 115 derece süper geniş açılı kamerayla geniş ölçekte fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Derinlik kamerası da portreler için bokeh efekti sağlıyor.

TCL 10 SE, 4 adede kadar Bluetooth hoparlöre veya Bluetooth kulaklıklara bağlanabiliyor.

Kar Gümüşü ve Buz Siyahı renk seçeneklerine sahip olan TCL 10 SE, 2499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.