TCL 10L inceleme - Az paraya çok özellik sunan telefon

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar son dönemde çok fazla yol kat etti ve TCL 10L de bunun bir diğer kanıtı.

Sürekli bütçe dostu ve orta sınıf telefonların pazarda daha fazla talep edilen segmentler olduğunu söylüyoruz. Bu akıllı telefonlar, değer ve özellikler söz konusu olduğunda tabi ki de hedef noktaya ulaşmayı hedefliyor. Evet, sosyal medya alanında akıcı olmalı, web'de gezinmede teklememeli ve iyi fotoğraflar çekmeleri gerekiyor. Peki TCL 10L'yi bütçe dostu akıllı telefonlar arasında özel kılan şey ne?

TASARIM

Muhtemelen TCL 10L'nin bütçe dostu hissettirdiği tek alan tasarım olabilir. TCL 10 Pro'nun aksine, 10L'ye polikarbonat hakim. Bu kötü bir şey değil ama anında fark ediliyor.

TCL 10L'yi yine de premium bir akıllı telefonla karıştıramazsınız. Parlak yüzey ve plastik çerçeve gerçekten onu ele veriyor. IP derecesi de olmadığından suya ve toza karşı dayanıklı değil.

TCL 10L, arka paneldeki kamera kurulumu sayesinde kendini anında öne çıkardığı için artan uygun fiyatlı Android telefonlar arasından sıyrılıyor. Parlak inci beyaz rengi normalde seçeceğim bir renk değil ama burada yeterince güzel durmuş.

Düğme yerleşimi beklediğiniz gibi, yani standart tipte. Üstte bir kulaklık bağlantı noktası da var ki bu hoş bir sürpriz. Ayrıca kasanın sol tarafında ekstra özel bir hızlı başlatma düğmesi de bulunuyor.

Bu tuş, standart olarak devre dışı bırakılmış şekilde geliyor. En azından bizim TCL 10L inceleme birimimizde öyleydi. Sonrasında bu tuşa ekran iyileştirmeleri, Google Asistan, kamera ve kamera modları, ayrıca uygulamalar veya sistem ayarlarını başlatma gibi komutları atayabilirsiniz. Bu yararlı olabilir, ancak seçenekleri tamamen özelleştirebilsek çok daha iyi olabilirdi. Ancak bu seçenekler yine dışarıdan bakıldığında oldukça iyi görünüyor.

TCL, uygun fiyatlı TV ve ekranlarla zengin bir geçmişe sahip, bu nedenle beklediğiniz gibi, ön taraftaki FHD+ ekran göz alıcı renklerle geliyor.

Şirket, telefonlarının "NXTVision" özelliğine sahip olduğunu ve ekranın renklerini artıran "özel ekran" donanım yongası ve bazı yazılım hilelerinin birleşimi ile SDR içeriğini HDR'ye dönüştürebilen bir özelliğe sahip olduğunu da söyledi.

Buradaki LCD panel, iPhone veya Pixel 4 serisinde bulacağınız True Tone veya Ambient EQ'nun taklitçisi olan uyarlanabilir ekran renklerini bile içeriyor.

Netflix, YouTube ve Disney Plus üzerinden yayınlanan videolar veya Call of Duty Mobile'ın çevrimiçi maçlarında genellikle ekranda aşırı doygun renkler görünüyordu.

Bu ekran aynı zamanda delikli çentiğe de sahip. Parlaklık karanlık ortamda iyi ama 450 nit parlaklıkta, TCL 10L ekranını güneş ışığında görmek zorlaşıyor. Telefonun ekranında önceden uygulanmış plastik ekran koruyucusu da var. Bu, çiziklerle savaşmaya yardımcı olurken, çıkarmanın ekranın, özellikle dış mekandaki görünürlüğünü artırdığını söyleyebilirim.

Diğer önemli özellikler arasında kablosuz ödemeler için NFC ve kapasitif parmak izi sensörü var. Her iki elin işaret parmaklarıyla rahatlıkla erişilebilen tarayıcı, parmak izini algılamada sorun çıkarmadı. Dışarıdayken maske kullandığımız pandemi döneminde yüz tanıma yerine parmak izi tarayıcının daha çok işe yaradığını da belirtmem gerek.

TCL 10L’de biyometrik güvenlik için yüz tanıma da var ama performansı pek parlak değil. Karanlık ortamlarda yüz tanıma özelliği bazen çalışmıyor. Başka telefonlarda yüz tanımaya engel olmayan güneş gözlükleri, burada yüz tanımayı engelleyebiliyor.

PERFORMANS

TCL 10L, birçok rakibi gibi Android 10 ile geliyor. 10 Pro gibi, 10L de sadece bir tane büyük Android OS yükseltmesi alacak. Bunun hala büyük ölçüde sinir bozucu olduğunu düşünüyorum. Fiyat göz önüne alındığında moral bozucu bir durum. En az 24 ay boyunca güvenlik yamaları için iki ayda bir güncelleme almaya devam edeceksiniz. Bu durum bahsi geçen süre zarfında iyi ama sonrası için iyi bir şey olduğunu söyleyemem.

TCL 10L'nin içinde 6GB RAM ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti yer alıyor. Bunlar mütevazi dediğimiz şeyin biraz üstünde ve bu normal bir kullanıcı için kötü bir şey değil. Evet, küçük bir yavaşlama var, ancak çoğunlukla WhatsApp’tan mesaj göndermeye, web'de takılmaya veya Netflix ya da YouTube'ta video izlemeye devam edebiliyorsunuz.

Telefonun dahili depolama alanı ise 64 GB. Ancak bu depolama alanının yaklaşık 15 GB’lık kısmı Android işletim sistemi tarafından kullanılıyor. Bu da kullanıcılara 49 GB’lık bir alan bırakıyor. MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanının üstüne 256 GB daha ekleme yapabiliyorsunuz.

Ağır oyunlar karşısında telefon ne yazık ki yavaşlıyor, kare düşmeleriyle de karşılaşabilirsiniz. Bu telefonla uzun süre korkunç bir deneyim yaşayacağınızı da düşünmüyorum. PUBG Mobile Lite’ı bu telefonla rahatlıkla oynayabilirsiniz ama Asphalt gibi oyunlarda zorluk çekeceğinizi unutmayın.

Buna ek olarak telefon aynı anda çok sayıda uygulamayı herhangi bir sorun yaşamadan çalıştırılabiliyor. Arka planda çalışan uygulamaları sürekli olarak kapatmak gerekmiyor.

TCL 10L, en yoğun günlerde bile bir gün dayanabilecek pille donatıldı. 4000 mAh pil piyasanın kesinlikle en büyüğü olmasa da, verimli yonga seti tarafından destekleniyor.

Akıllı telefon ekranıma bazen saatlerce baktığım oluyor. Buna rağmen tek şarjla iki günü çıkardığım dönemler oldu. Tabi pil kullanımı sizin kullanım şeklinize göre değişebilir.

Telefon ne kadar sürede şarj oluyor derseniz, burada sabretmeniz gerekiyor. TCL 10L’de hızlı şarj özelliği yok. Bu nedenle tamamen boş pil, yaklaşık 2,5 saatte yüzde 0’dan yüzde 100 doluluk oranına ulaşabiliyor. Yüzde 50 doluluk oranını görmek için yaklaşık 1 saat beklemeniz gerekiyor. Son olarak kablosuz şarj da bu telefonda ne yazık ki bulunmuyor.

KAMERA

TCL 10 Pro gibi, 10L de arkada dört adet kameraya sahip. Bu sistemde 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü görev alıyor. Bununla birlikte, muhtemelen böyle düşük maliyetli bir akıllı telefondan ne beklediğinizde önemli. Ayrıca fotoğraf çekmeden önce cafcaflı TCL filigranını da devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyorum.

İyi ışıklandırılmış bir ortamda oldukça etkileyici sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak doygunluk bazı durumlarda yüksek olabilir. Makro lens ile de etkileyici yakın plan çekimler yapabilirsiniz ama detayları çok iyi değil.

Dinamik aralık düşük ışıklı fotoğraflarda grenlenme yapıyor. Düşük ışık, kamera kurulumunun hayal kırıklığına uğrattığı alan. Ancak fiyatı göz önüne alındığında aslında bir akıllı telefondan beklenen basit şeyleri karşılaması da önemli.

48 megapiksel fotoğraflar çekmek için kamera arayüzünde Diğer ardından Yüksek Piksel seçeneğine geçiş yapmanız gerekiyor. Bu moda geçildiğinde fotoğrafın çekilme süresi biraz daha uzun sürse de ortaya çok da farklı bir sonuç çıkmıyor.

TCL 10L’nin önünde ise 16 megapiksel çözünürlükte bir kamera bulunuyor. Bu kamera ışık koşullarının iyi olduğu ortamlarda güzel sonuç veriyor. Düşük ışıkta yine istediğinizi alamayabilirsiniz.

Bunlara ek olarak telefon 4K video kaydı da yapabiliyor. Ancak yine de çok büyük sonuçlar beklemeyin. Optik ve elektronik görüntü sabitleme olmadığından dengelemede sıkıntılar var ve doygunluk bir hayli yüksek.

Sonuca bağlıyorum

Bir arkadaşınızın veya akrabanızın kullanması için yedek telefon arıyorsanız TCL 10L uygun bir seçim olabilir. Amiral gemisi seviyesindeki performansa yakın bir şey beklemediğiniz sürece, TCL 10L'nin sunduklarına kısa sürede alışacaksınız.

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