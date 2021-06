TCL, yeni akıllı gözlüğünü duyurdu

Akıllı görüntüleme deneyimi sunan TCL NXTWEAR G giyilebilir ekranlı gözlükler film severlere portatif bir sinema, oyunculara sürükleyici bir dünya ve kullanıcılara da evde, işte veya işe giderken özel alan oluşturuyor. Sofistike ve katlanabilir çerçevesiz tasarımı yüze uyan bir rahatlıkla sunan NXTWEAR G, kullanıcılarının şık ve koyu siyah bir kasasıyla üst düzey bir görünüme ve hissiyata sahip olmasını sağlıyor.

Şarj gerektirmeyen ve her yere götürülebilen gözlükler her an kullanılabiliyor. Bu sayede uyumlu dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefonla çalıştırılabiliyor. Böylece mevcut teknolojiyle birleştiğinde özel bir izleme ortamı yaratıyor. TCL, çift 1080p yüksek çözünürlüklü Sony FHD Micro OLED panelleri 16:9 en-boy oranına sahip 140 inçlik bir ekranın aynısını oluşturan NXTWEAR G'nin ev sineması oranlarını sağlaması için uygun bir şekilde konumlandırılıyor.

NXTWEAR G tüm büyük üreticilerin 100'den fazla akıllı telefonuyla, hibrit ikisi bir arada cihazlarıyla ve dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte çalışabiliyor. Cihaz bir ay sonra Avustralya'da satışa çıkacak ve devamında da seçili bölgelerde erişilebilir olacak.

TCL'in Çoklu Ekran vizyonunu fiziksel ve dijital dünyada gezen kullanıcının yanındaki cihazların tamamıyla sorunsuz bir şekilde çalışma yaklaşımı oluşturuyor. Çoklu Ekran ile Birlikte Çalışma özelliği sayesinde Windows 10 kullanıcıları uyumlu TCL akıllı telefonlarını kullanarak içeriklerini kablosuz olarak düzenleyebiliyor, paylaşabiliyor ve kontrol edebiliyor. TCL 20 Pro 5G'ye bağlanabilen dizüstü bilgisayarlar, telefondaki dosyalara ve fotoğraflara, Android uygulamalara ve paylaşımlı panoya kolayca erişebiliyor.

Dizüstü bilgisayardan bir TCL 10 TABMAX tablete geçerken cihazlar arasında çalışmak mümkün oluyor. Telefon bir çantada veya cepte olsa bile akıllı telefondaki bildirimlerin sekmede görünmesi sayesinde kullanıcılar paylaşılan ekran deneyimine devam edebiliyor ve sadece bir ekrana odaklanması yeterli oluyor.

Cihazlar arası çalışma kapsamında TV'ler de yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar TCL 20 Pro 5G'de çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüleri en sevdiği şovları izleyebiliyor ve TCL TV'nin yüksek kaliteli hoparlörleriyle müzik çalabiliyor. Kullanıcılar ayrıca ekranlar arasında çalışabiliyor, dikkat dağıtan ögeleri en aza indirebiliyor ve TCL'in Çoklu Ekran ile Birlikte Çalışma imkanını en iyi şekilde kullanabiliyor.

TCL Linkhub 5G dış mekan CPE entegre ve yüksek verimli antenlerini kullanarak tüm kanallardaki 5G sinyallerini alabiliyor. Böylece baz istasyonu sayısının daha az olduğu bölgelerde bulunan ve operatörlerin 5G aboneliklerini büyütmelerine yardımcı olan kişiler için ideal bir çözüm haline geliyor. Kullanıcılar, cihazlarına sadece bir 5G SIM kart takarak 6Ghz altı iletim üzerinden 4.67Gbps'ye kadar indirme hızlarına erişebiliyor.

Esnek, uygun maliyetli bir paylaşım çözümü olan TCL Linkhub 5G dış mekan CPE ile operatörler, yatırımlarını hızlı bir şekilde geri kazanabiliyor. Cihaz, birçok kurulum seçeneği için direğe veya duvara monte edilebiliyor ve IP67 dereceli su ve toz koruması bulunuyor. Ayrıca yıldırıma karşı koruma ve -40°C ile +55 °C arasında çalışma imkanı sayesinde her türlü hava koşuluna dayanacak şekilde tasarlandı.

Orijinal Movetime Aile Saati'nin başarısıyla geliştirilen yeni akıllı saatte çocukların dünyayı keşfederken ebeveynlerinin endişesinin önüne geçen özellikler bulunuyor. Bu özellikler arasında daha hassas konum takibi, geliştirilmiş bir kamera, daha büyük ekran ve yüzde 40 daha yüksek pil kapasitesi bulunuyor.

Çocukların güvenliği her şeyden önemli olduğu için Movetime Aile Saati 2, çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini eksiksiz olarak kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiliyor.

4.5G sesli, video aramalar ve metin mesajları Nano SIM kart ile kullanılabiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarıyla anında iletişim kurabiliyor. Tek dokunuşla çalışan acil durum çağrı düğmesiyle genç kullanıcıların acil durum için belirlenen kişilere herhangi bir gecikme olmadan ulaşabiliyor.

TCL, Movetime Aile Saati 2'yi genç kullanıcılar için ideal hale getirmek için 1,54" ekranda görüntülenen özel Kids UI'ı geliştirdi. Akıllı ve kullanımı kolay Kids UI, çocukların renkli duvar kağıtları ile ana ekranlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.