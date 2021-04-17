TEB BNP Paribas WTA Tennis İstanbul Championship D-SMART’TA

























Dünyanın önemli kadın raketlerinin katıldığı turnuvada Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen gibi Türkiye’nin başarılı sporcuları da şampiyonluk için mücadele ederken, 19-25 Nisan tarihleri arasında oynanacak turnuvanın tüm maçları canlı yayınla D-Smart Spor Kanallarında olacak. Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilen organizasyonda ana tablo ilk maçları 19 Nisan Pazartesi günü oynanırken, saat 11’den itibaren tüm maçlar D-Smart’tan canlı yayınlanacak.