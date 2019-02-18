Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

Dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerin başında gelen Hindistan'da, kan donduran bir vaka daha kayıtlara geçti.

Maharashtra eyaletine bağlı Khopoli kasabasında 27 yaşındaki bir erkek, çocuklu bir kadının evine geldi. Kadının kendisini reddetmesi ve yaşananları diğer insanlara anlatmasıyla, cani erkek harekete geçti.

Tekrar eve gelen erkek, 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp kendi evine götürdü. Cani adam, kız çocuğuna tecavüz etti. Bununla da yetinmeyen vicdansız, mutfaktan aldığı bıçakla kurbanın başını kesti.

Ceset, evin 300 metre uzağında bulundu. Hint asıllı yetkililer, derisi yüzülen kız çocuğunun kimliğinin belirlenmesinin hayli zor olduğunu belirtiyor.

Times of India'ya konuşan polis yetkilisi, annenin kızının kaybolduğunu farketmesiyle korkunç gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

Yerel medya, cani adamın ömür boyu hapis cezası alabileceğini yazdı. Hindistan'da yargıçlar halen idam cezası verebiliyor ancak 1995'ten bu yana söz konusu ceza sadece beş kez uygulandı.

Hindistan'ın özellikle büyük kentlerinde neredeyse her gün iki tecavüz ve cinsel saldırı gerçekleşiyor. Altı yıl önce bir üniversite öğrencisi kız bindiği belediye otobüsünde toplu tecavüze uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl ise, sekiz yaşındaki bir kız çocuğu tecavüz sonrasında öldürülmüştü.



