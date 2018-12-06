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Tecavüze uğrayıp öldürüldüğü iddia edilen kediye araba çarpmış

Bolu'da, tecavüz edilerek öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan kedinin, otomobilin çarpması sonucu öldüğü belirlendi

06 Aralık 2018, Perşembe 22:59
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Tecavüze uğrayıp öldürüldüğü iddia edilen kediye araba çarpmış

Bolu'da sabah saatlerinde bir kişi, kentin işlek noktalarından olan PTT Caddesi'nde yürüdüğü sırada yerde hareketsiz yatan kediyi gördü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Kedinin cinsel organının bulunduğu kısımda kan olduğunu gören kişi, kedinin fotoğrafını çekerek, tecavüze uğradığı iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu görüntü, bazı hayvansever sayfalarında da paylaşılarak yayıldı.

Olayın ardından ölü kedi, bir kişi tarafından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

BELİ KIRILARAK ÖLMÜŞ

Kedi, burada bulunan veteriner hekimler tarafından incelendi, MR ve tomografi çekildi. Yapılan incelemede kedinin otomobil çarpması sonucu belinin kırılmasıyla öldüğü belirlendi.


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