Magazin Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki

Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki

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Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki

İtalya'da tecavüzle suçlanan oğlunu savunan komedyen Beppe Grillo, tepkilere neden oldu. Cinsel birlikteliğin karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savunan Grillo, sosyal medyada kullanıcılar tarafından topa tutuldu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu komedyen Beppe Grillo, tecavüzle suçlanan oğlunu savunduğu için eleştirilerin hedefinde yer aldı. Grillo, cinsel birlikteliğin karşı tarafın rızayla gerçekleştiğini iddia ederek mağdur kadının olayı sekiz gün sonra ihbar etmesinin tuhaf olduğunu dile getirdi.

Oğlu Ciro ve arkadaşlarını "Sersem gençler" olarak tanımlayan Grillo, "Oğlum ve üç genç seri tecavüzcüler gibi tüm gazetelerde" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyenin 20 yaşındaki oğlu Ciro Grillo, 2019'da üç arkadaşıyla birlikte Sardinya adasındaki evlerinde 19 yaşındaki bir kadına tecavüzle suçlanıyor.

Savunma makamı cinsel ilişkinin şikayetçi kadının rızasıyla gerçekleştiğini öne sürüyor. Savcılık ise olayın bir toplu tecavüz vakası olduğunu iddia ediyor.

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