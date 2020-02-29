Bilim & Teknoloji TECNO Mobile hazırlıkları tamamladı

TECNO Mobile hazırlıkları tamamladı

Bilim & Teknoloji

TECNO Mobile hazırlıkları tamamladı

60’ın üzerinde gelişmekte olan ülkede premium akıllı telefon markası olarak faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 21 bin satış noktası olan TECNO Mobile, mart ayı başında Türkiye’de lansman yapmak için hazırlıklarını tamamladı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 14:56 Son Güncelleme:
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Hong Kong merkezli Transsion Holdings kanatları altındaki akıllı telefon markası TECNO Mobile, öncelikli olarak kamera odaklı CAMON serisi ve giriş seviyesi ürünü SPARK serisi ile mart ayı başında Türkiye’de tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dünya sıralamasında dördüncü

2019 IDC rakamlarına göre Afrika pazarında birinci, dünya sıralamasında ise dördüncü sırada yer alan Tecno Mobile, globalde amiral gemisi PHANTOM, kamera odaklı serisi CAMON, giriş seviyesi serisi SPARK ve multimedya odaklı POUVOIR serisi ürün gamına sahip.


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