Stanford'da hoca olan Emily Esfahani’nin bir kitabından bahsedeceğim. Bana iyi geldi. Belki size de iyi gelir. “Hayatın amacı mutluluğu artırmaya çalışmak değildir. Anlamlı bir hayat sürmeye çalışmaktır" diyor. Hayatı anlamlı yapan dört konu var:

1- AİT HİSSETMEK

Başkaları için önemli olduğumuzu bilmek ne tatlı bir histir, değil mi? Bunun için hepimizin ait hissettiği bir topluluk bulması ve anlaşıldığını hissetmesi gerekiyor.

2- MOTİVE EDEN BİR HAYAT AMACI

Japonların ikigai dediği şey. Bu çocuklarınızı iyi bir insan olarak büyütmek de olur, ürettiğiniz bir malı insanların hayatına sunmak da olur. Sabah yataktan sizi ne kaldırıyor?

3- HİKAYELERİN İÇİNDE OLMAK

Farklı deneyimleri anlatmak ve anlamak.

4- FİZİKSEL BOYUTU AŞMAK

Günlük telaşların ötesinde anlamlı bir şeye bağlı olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Kimimiz onu yazarak yapıyor, kimimiz sergilere giderek, kimimiz dua ederek.

Anlamlı yaşamın sırrı işte bunlar. Sonrasında da şanslıysanız mutluluk geliyor ve bir kelebek gibi omuzunuza konuveriyor.