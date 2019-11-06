TED 10 bin öğrenciye burs verecek

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu burs alan 3 bin öğrenci sayısını 10 bin öğrenciye çıkaracaklarını açıkladı.

06 Kasım 2019, Çarşamba 08:01
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TED 10 bin öğrenciye burs verecek

Maddi imkansızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam edildiğini belirten Pehlivanoğlu, “Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz.

Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var; bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyeti sevin ve demokrasiye inanın” dedi.

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