TED 10 bin öğrenciye burs verecek
Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu burs alan 3 bin öğrenci sayısını 10 bin öğrenciye çıkaracaklarını açıkladı.
Maddi imkansızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam edildiğini belirten Pehlivanoğlu, “Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz.
Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var; bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyeti sevin ve demokrasiye inanın” dedi.