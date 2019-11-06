TED 10 bin öğrenciye burs verecek

Maddi imkansızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam edildiğini belirten Pehlivanoğlu, “Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz.

Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var; bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyeti sevin ve demokrasiye inanın” dedi.