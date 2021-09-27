Türkiye Tedbirleri eleştirip görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı, babasını koronavirüsten kaybetti
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Tedbirleri eleştirip görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı, babasını koronavirüsten kaybetti

Türkiye

Tedbirleri eleştirip görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı, babasını koronavirüsten kaybetti

Şanlıurfa'da koronavirüs yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne süren Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, görevden uzaklaştırılmıştı. Akbulut'un korona tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), hayatını kaybetti.

27 Eylül 2021, Pazartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un korona tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti. 

Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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