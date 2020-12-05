Türkiye Tedbirleri ihlal eden sürücü alkollü ve maskesiz yakalandı

Tedbirleri ihlal eden sürücü alkollü ve maskesiz yakalandı

Türkiye

Tedbirleri ihlal eden sürücü alkollü ve maskesiz yakalandı

Bursa'da corona virüs tedbirlerini ihlal eden 71 yaşındaki Yakup Y. alkollü ve maskesiz yakalandı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 10:22 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa’da birçok bölgede polis tarafından uygulama noktaları kuruldu. Polis, bu noktalarda sokağa çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

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Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerindeki uygulama noktasına hızlı giren Yakup Y. yönetimindeki 16 HY 245 plakalı hafif ticari araç, polsi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde Yakup Y.'nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Maske takmayan Yakup Y.’ye alkol kontrolü yapıldı. Yakup Y.’nin 177 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

Ekipler Yakup Y.’ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186, maske kuralına uymamaktan da 900 lira olmak üzere toplam 4 bin 86 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü aynı zamanda alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Nilüfer Polis Merkez Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

DHA


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