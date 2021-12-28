Türkiye Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza

Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza

Türkiye

Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası uygulandı.

28 Aralık 2021, Salı 13:46 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası uygulandı. 

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