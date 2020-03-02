TEİAŞ en az lise mezunu sürekli işçi alıyor

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ), taşra teşkilatına engelli sürekli işçi alıyor. TEİAŞ işyerlerinin engelli kontenjan açıklarının kapatılması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi statüsünde 9 engelli işçi istihdam edilecek.

TEİAŞ’ın İstanbul, Samsun, Gaziantep ve Adana’da yer alan işyerlerinde istihdam edilecek personel için başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Başvuruda aranılan şartlar

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak

2. Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az yüzde 40 engeli olduğunu belgelendirmek.

3. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

4. Öncelik Hakkına Sahip Olarak Başvuran Adaylar için Öncelik Durumunu Gösterir Belge