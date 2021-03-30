Tek dozluk koronavirüs aşısı geliyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 11 Mart'ta Johnson & Johnson'a kullanım onayı vermişti. Böylece aşı BioNTech/Pfizer, Moderna ve Oxford/AstraZeneca aşılarından sonra Avrupa'da kullanım onayı alan dördüncü aşı olmuştu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli ilaç şirketi Johnson & Johnson (J & J) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının Avrupa ülkelerine sevkiyatına 19 Nisan'da başlanacağı belirtildi.

KORONAVİRÜSÜN ÇEŞİTLİ VARYANTLARINA KARŞI KORUYOR

Tek doz vurulan Johnson & Johnson halihazırda ABD ve Güney Afrika'da uygulanıyor. Şirket Kanada'da da onay başvurusunda bulundu. Johnson & Johnson'ın verdiği bilgilere göre, aşı koronavirüsün çeşitli varyantlarına karşı da koruma sağlıyor.

Johnson & Johnson, dünya genelinde 40 bin kişi üzerinde yapılan klinik deneylerin, aşının ağır vakaların engellenmesinde yüzde 84,5 oranında, orta dereceli vakaların engellenmesinde ise yüzde 66 etkili olduğunu açıklamıştı.

Rakip aşıların tersine çok soğukta muhafaza edilmesi gerekmeyen aşının bu özelliğinin nakliyat ve dağıtımı kolaylaştırdığı belirtiliyor.



