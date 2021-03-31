Tek dozluk koronavirüs aşısı yaptıran adam yan etkiler yaşadı

ABD'nin Virgina eyaletinde Johnson&Johnson'ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısını olan Richard Terrell’in yaşadığı yan etki nedeniyle vücudunun büyük bir bölümünde kızarıklık ve ağrılı döküntüler meydana geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) kabusu sürerken, milyonlarca insan umudu aşılara bağladı. ABD menşei Johnson&Johnson’un virüse karşı geliştirdiği tek dozluk aşıda ise yan etki gözlemlendi. ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Richard Terrell Johnson&Johsnon koronavirüs aşısının ilk dozunu uyguladıktan 4 gün sonra vücudunun büyük bir kısmında kızarıklık ve derisinde ağrılı döküntüler meydana geldiğini ifade etti.

KORONAVİRÜS AŞISININ ARDINDAN CİLT HASTALIĞI

Olay ile ilgili yerel medyaya konuşan ve derisinde kızarıklık, ağrılı döküntüler oluşan Terrell, “Aşı olduktan sonra birkaç gün içinde koltuk altımda rahatsızlık hissetmeye başladım. Şiddetli bir kaşıntı başladı. Daha sonra tüm vücuduma yayıldı. Ciddi bir cilt hastalığı yaşadım” dedi.

YAŞADIĞI YAN ETKİLERE RAĞMEN “AŞI OLUN” ÇAĞRISI

Yaşadığı yan etki nedeniyle VCU Medical Center North Hastanesi’nde tedavi altına alınan Terrell’ın 5 günden sonra iyileşerek, hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Aşı sonrası yaşadığı kabusa rağmen aşı olmanın gerekliliğine dikkat çeken Terrel,” Aşı olduğumdan dolayı bir pişmanlık duymadım. Herkesi aşıyı olmaya davet ediyorum” dedi.